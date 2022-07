Priscilla Salerno ottiene un importante incarico politico: “Sono pronta a candidarmi”

Priscilla Salerno è stata nominata Responsabile del Dipartimento nazionale per il Nuovo PSI contro la violenza sulle donne e sui rischi del revenge porn e della rete. A firmare il decreto è stato il Coordinatore Nazionale dei Liberal Socialisti Lucio Barani che ha deciso di affidare all’attrice hard, sempre sensibile alla tematica e vittima lei stessa, la difesa dei diritti delle donne.

“Con immenso piacere vi mostro la mia carica nazionale per il Nuovo PSI . Grazie onorevole Barani e grazie Gaetano Amatruda. Non deluderò la vostra fiducia, grazie a tutti i miei adorati fans che mi sostengono sempre e comunque. Vi adoro”, commenta.

“Sono anni che partecipo a convegni, collaboro con avvocati, giudici e magistrati per quanto riguarda il revenge porn, vado a parlare nelle scuole. Ho creato pure un’associazione che si chiama Altea – Categoria Libertà. Quest’incarico premia il mio impegno, continuerò ad andare nelle scuole a dire di non abbassare mai la guardia perché tutte noi, me compresa, quando siamo innamorate diventiamo vulnerabili”.

Priscilla Salerno pronta alla candidatura

A “Zona Bianca” l’attrice hard Priscilla Salerno ha spiegato che voleva candidarsi alle elezioni comunali a Salerno. Città in cui è nata, ma non le sarebbe stato permesso: “Perché una pornostar non può candidarsi? Non ho ucciso nessuno. Mi spoglio? E quindi?”, dice al programma di Rete 4.

“Avrebbero voluto candidarmi come sindaco – ha spiegato – ma non avevo le competenze, quindi per questo ho deciso di partire dal basso presentando la mia candidatura a consigliera comunale. La cosa più brutta che mi sono sentita dire dal candidato sindaco è stata: non è etico avere una pornostar nella mia lista”. Priscilla però non vuole rinunciare al suo ingresso in politica: “Il porno è una vocazione – ha detto – mi hanno insultato talmente tanto che la ritengo una violenza. Non si sono però sbarazzati di me, mi candiderò alle prossime elezioni”.

Coinvolta in un incidente stradale: “Tanto spavento, ma sto bene”

Disavventura per la pornostar Priscilla Salerno. L’attrice hard salernitana, che di recente è stata nominata responsabile nazionale del Nuovo Psi contro la violenza sulle donne e i risichi del revenge porn, è rimasta vittima di un incidente stradale in direzione Jesolo. Un grosso spavento e un impegno professionale rinviato – come riporta il sito web notizieaudaci.it – a causa di un tamponamento, nel quale è rimasta coinvolta con la propria auto, avvenuto lungo la strada che doveva condurla al locale, dove era prevista la sua esibizione.

Priscilla Salerno ha condiviso un video per tranquillizzare i fan: “Sto bene, nulla di grave: solo un grande spavento”.