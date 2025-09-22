Processo per la morte di Salvatore Giordano, iniziativa della famiglia

PUBBLICITÀ

La famiglia di Salvatore Giordano, il ragazzino di 14 anni gravemente ferito da un calcinaccio crollato dalla Galleria Umberto I di Napoli e deceduto in ospedale quattro giorni dopo, ha chiesto all’organismo di mediazione di sospendere il procedimento per individuare una data alla quale possa essere presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L’istanza, formulata dall’avvocato Sergio Pisani, è finalizzata, spiega il legale, ad illustrare “i fatti al primo cittadino e consentire il suo intervento diretto nella fase cruciale che si avvicina”.

“Nello scorso luglio – ricorda Pisani – il sindaco di Napoli aveva incontrato i genitori del povero ragazzo, assumendo l’impegno morale di chiudere la vicenda risarcitoria entro il mese di settembre. E’ proprio questo gesto, carico di significato umano e politico, che rende oggi ancor più necessaria la sua presenza personale”. Salvatore Giordano, il 5 luglio del 2014, era con alcuni amici in via Toledo quando il frammento di un fregio della Galleria Umberto I si è staccato dalla facciata e lo ha ferito gravemente alla testa: venne subito portato in ospedale ma le sue condizioni erano critiche: e morto 4 giorni dopo.