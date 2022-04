Prodotti Kinder e Loving ritirati dal mercato, alcuni lotti prodotti in Campania

Il Ministero della Salute segnala il richiamo, per rischio presenza di allergeni di alcune confezioni di uova di Pasqua marchio Loving. Si tratta di alcuni lotti di uova di Pasqua senza lattosio, prodotti da Gfm Oliviero f.lli srl nella sede di Monteforte Irpino. Il motivo è la “possibile presenza di latto-derivanti nel prodotto, non dichiarati in etichetta”.

CAPITOLO KINDER

La Ferrero ha recentemente ritirato dal mercato italiano ed europeo alcuni prodotti a marchio Kinder per il rischio salmonella. Il problema riguardi solo alcuni marchi ma la casa produttrice di Alba ha ritirato dal mercato i prodotti a potenziale rischio.

Il 22 aprile il Ministero della salute ha diffuso altri avvisi di richiamo per “rischio microbiologico” e “possibile presenza di salmonella” su tutti i lotti di altri due prodotti della Ferrero. Si tratta di Kinder Happy Moments Minimix, confezione da 162 grammi, e Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons, confezione da 133 gr. I marchi sono stati prodotti nello stabilimento belga di Arlon.

GLI ALTRI PRODOTTI RITIRATI

Il Ministero della Salute ha ritirato altri prodotti Kinder dal mercato. Sott’accusa ancora lo stabilimento produttivo poiché negli ovetti e negli altri prodotti è stato riscontrato un rischio microbiologico. Sul proprio sito ufficiale ha segnalato i prodotti Kinder Ferrero commercializzati da Ferrero Österreich in Austria e venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano.

L’ELENCO DEI PRODOTTI KINDER RICHIAMATI DAL MINISTERO

22 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER HAPPY MOMENTS MINIMIXRichiamo per rischio microbiologico

22 aprile 2022 – Ferrero Kinder – Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons. Richiamo per rischio microbiologico

21 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER SCHOKO BONS Richiamo per rischio microbiologico

20 aprile 2022 – FERRERO – KINDER HAPPY MOMENT 162 GR. Richiamo per rischio microbiologico

20 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER HAPPY MOMENTS. Richiamo per rischio microbiologico

20 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER MINI EGGS. Richiamo per rischio microbiologico

20 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER MIX. Richiamo per rischio microbiologico

20 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER SCHOKO BONSRichiamo per rischio microbiologico

20 aprile 2022 – FERRERO KINDER – KINDER ÜBERRASCHUNGRichiamo per rischio microbiologico