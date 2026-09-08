Pulisce la pistola e gli parte il colpo, 40enne ricoverato nel Salernitano

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Un 40enne è rimasto ferito a una gamba dopo che un colpo è partito da una pistola che stava pulendo a Padula. Secondo una prima ricostruzione, l’arma, regolarmente detenuta, dall’arma sarebbe partito accidentalmente il colpo poi il proiettile ha raggiunto l’uomo a una gamba.

Il quarantenne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I medici hanno successivamente effettuato un intervento per estrarre il proiettile. Sono in corso accertamenti per definire la dinamica dell’accaduto.

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