Spari a Secondigliano, 19enne colpito alla Masseria Cardone: il nome

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Si torna a sparare a Secondigliano e nello specifico nella Masseria Cardone. Ieri sera intorno alle 23 è giunto presso l’ospedale Cto il 19enne Antonio Musto con piccoli precedenti: il ragazzo presentava una ferita di arma da fuoco alla schiena. Una ferita superficiale con prognosi di pochi giorni.

Agli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura ha raccontato di trovarsi in strada con alcuni amici quando due sconosciuti in sella ad uno scooter lo avrebbero colpito. Un racconto tutto da chiarire in considerazione dei precedenti e del clima di tensione che da tempo si respira nella zona. Solo due giorni fa un’altra stesa nel Rione San Gaetano con quattro bossoli esplosi tra i palazzoni dell’isolato 13.

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Si torna a sparare a Miano, stesa nel Rione San Gaetano

L’estate è finita e riprendono le stese in uno dei territori più caldi di Napoli, Miano. Venerdì sera i carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti nel rione San Gaetano per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sull’asfalto, nei pressi dell’isolato 13, 4 bossoli calibro 9. Al momento non sono emersi danni o persone ferite. Indagini in corso per comprendere chi abbia fatto fuoco e quale sia la matrice. Da tempo nel quartiere si assiste ad una nuova recrudescenza criminale con due gruppi che tentano nuovamente di affermarsi nel quartiere che fu roccaforte dei Lo Russo.

Nel giugno scorso fu ucciso il giovane Lorenzo Spasiano, 21 anni, che non aveva alcun legame con la criminalità organizzata. Spasiano sarebbe stato ucciso per una vendetta scaturita da un litigio con un ragazzo ancora minorenne per un fallo di gioco su un campo di calcetto, a marzo scorso. Carabinieri e procura hanno sin da subito ipotizzato il collegamento tra i due episodi e hanno ricostruito altri screzi tra i due giovani, venuti alle mani almeno in due occasioni nelle strade di Miano.