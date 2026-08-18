Racket di Ferragosto, niente sconti per Feldi: il gip convalida l’arresto

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Racket di Ferragosto a Secondigliano, resta in carcere Antonio Feldi detto ‘o Tufano. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato l’arresto in flagranza effettuato dagli uomini della Squadra Mobile, diretta dal dirigente Mario Grassia, insieme agli agenti del commissariato di Secondigliano, guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro.

Feldi, assistito dall’avvocato Michele Caiafa, risponde di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’uomo, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di ‘o Tufano, era tornato in libertà lo scorso 6 agosto. Dopo soli tre giorni si era presentato all’interno di un panificio di via Cassano, già oggetto di precedenti mire estorsive, e aveva minacciato il titolare intimandogli di consegnare la “tassa di Ferragosto”, spiegandogli: “Adesso ci sono io nel Berlingieri”.

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Feldi aveva chiesto la somma di 1.500 euro. Gli agenti, sapendo che l’uomo sarebbe tornato per la “bussata”, si sono appostati nei pressi del panificio, bloccandolo e procedendo all’arresto. Adesso è caccia ad eventuali complici del ‘Tufano’.