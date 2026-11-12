Racket per il clan De Micco, condanna soft per i ras di Ponticelli

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Cinque anni e quattro mesi di reclusione ciascuno. Questa la condanna inflitta al ras Vincenzo Valentino ‘o veloce, Salvatore Borriello e Vincenzo Camassa.

Racket per i De Micco, condanna soft per i ras di Ponticelli

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo avrebbe preteso una somma di 30mila euro dal titolare di una società operante nel settore dei carrelli elevatori, evocando l’appartenenza al clan De Micco. ​Valentino, in particolare, era stato identificato come uno dei partecipanti alla spedizione intimidatoria del 9 febbraio scorso, quando si sarebbe presentato presso l’azienda insieme agli altri indagati a bordo di una Lancia Y blu.

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Per ‘o veloce il pubblico ministero aveva chiesto 10 anni mentre per i due ‘complici’ 9 anni di reclusione a testa. Non è stato dello stesso parere il gip Grammatica che ha stabilito per i tre condanne decisamente al ribasso rispetto alle richieste avvalorando l’abile lavoro difensivo dei legali Giuseppe Milazzo, Luca Gili e Michele Basile che sono riusciti a ridimensionare il quadro accusatorio per i loro assistiti