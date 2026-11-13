Racket sugli ormeggi a Mergellina, condannati il ras e il figlio

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Per il racket sugli ormeggi di Mergellina sono stati condannati il ras della Torretta, Rosario Piccirillo e il figlio Antonio: il primo a 7 anni e 4 mesi di reclusione mentre il secondo a 4 anni. Il tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di condanna ma ha ridotto le pene invocate dal pm che aveva chiesto rispettivamente 12 e 6 anni.

Minacce di morte a Rita De Crescenzo, arrestato il figlio del boss di camorra

L’inchiesta per tentata estorsione è nata dalla denuncia, risalente al maggio 2020, presentata dai familiari di Rita De Crescenzo, soprattutto, da una frase che il 29enne avrebbe pronunciato, quella stessa ha portato in carcere anche il boss Rosario Piccirillo. Il dettaglio è riportato nell’ordinanza di custodia cautelare e firmata dal gip Federica Colucci.

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“Quando andrai a fare la denuncia fai scrivere che siamo in due a volerti uccidere: io e mio padre”, questo quanto proferito da Piccirillo junior alla De Crescenzo e al marito Salvatore Bianco gestore, per conto della Marina San Pio, di alcune boe per gli ormeggi nello specchio d’acqua di Mergellina antistante al consolato americano. Come ricostruito nelle indagini della Squadra Mobile, il giovane avrebbe preteso una parte di quegli ormeggi asserendo che gli stessi spettassero di diritto alla sua famiglia.