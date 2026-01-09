Spunta anche Raffaele Cutolo nella nuova stagione di Gomorra

PUBBLICITÀ

In queste ore ha debuttato Gomorra – Le Origini e così sono stati svelati i nomi degli attori della nuova serie. C’è un personaggio che ricorda Raffaele Cutolo sia nell’estetica che nei riferimenti storici. L’attore Flavio Furno interpreta ‘o Paisano che ha una sorella di nome Anna. La nuova figura è un detenuto che ambisce a una camorra “senza schiavi e senza capi”.

Agli appassionati di storia criminale non saranno sfuggiti i punti di contatto con il capo della Nuova Camorra Organizzata, inoltre il nuovo capitolo di Gomorra ha portato in scena proprio gli Anni Settanta di Napoli.

Cutolo da Il Camorrista a Gomorra – Le Origini

Prima di Gomorra – Le Origini, Cutolo è tornato nelle prime puntate della serie Il camorrista di Giuseppe Tornatore. Il regista siciliano aveva spiegato nella conferenza stampa della Festa del cinema di Roma che il prodotto già esisteva. “C’è ancora chi pensa che questa sia una serie basata sul film e che arrivi dopo le tante serie che parlano di mafia. Invece è stato possibile farla quasi quarant’anni fa grazie a un produttore che ne sapeva una più del diavolo. Si era innamorato del progetto e, pur di farlo nonostante fosse molto costoso, mi propose la serie. Fu un suo colpo di genio”.

Dunque Tornatore ha modernizzato una pellicola che già all’epoca aveva un grande potenziale: “Abbiamo effettuato un’innovativa color correction, un prodigioso rifacimento del suono mono riconvertito in 5.1 e il resize in formato 16:9 dall’originale 1:33. Il montaggio è rimasto fedele all’originale, ma con lievi alleggerimenti per ridurre la durata di ciascun episodio a circa 55 minuti”.

La storia della serie di Tornatore

Per decenni, delle cinque puntate della serie si erano perse le tracce, alimentando la leggenda di un’opera che molti avevano sentito nominare ma che nessuno aveva mai potuto vedere. La trama ruota attorno alla figura del Professore, interpretato dal carismatico Ben Gazzara, un boss della camorra ispirato alla figura di Cutolo. Accanto a lui, un cast d’eccezione che comprende, tra gli altri, Leo Gullotta, che veste i panni del commissario di polizia Iervolino.