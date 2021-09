Raffaella Fico è senza dubbio una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip. La showgirl napoletana, durante l’ultima puntata, è tornata a parlare della sua storia d’amore con Mario Balotelli. “La relazione con Balotelli era troppo affollata. L’ho perdonato”, ha confessato la Fico ad Alfonso Signorini. “Mario è stato un amore totalizzante, è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche facendolo apparire per quello che non è. Avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”, ha ammesso Raffaella Fico, che ha inoltre confidato di non aver mai amato nessun altro uomo così tanto.

Raffaella Fico ha poi voluto ricordare uno spiacevole episodio: “Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina. Ero distrutta”. Oggi, anche per il bene della piccola Pia, la Fico ha perdonato l’ex compagno: “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi. L’ho perdonato e ora i rapporti sono sereni e distesi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati e ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa. Oggi, probabilmente, le cose non sarebbero andate in quel modo. Voglio bene a Mario come un fratello”.

Raffaella Fico subito protagonista al GF Vip, “perfido” scherzo a Katia Ricciarelli

Il Grande Fratello Vip è cominciato da pochi giorni e nella casa già cominciano ad esserci i primi “screzi”. Subito protagonista la napoletana Raffaella Fico che, insieme a Soleil Sorge, ha fatto un ‘perfido’ ma infondo divertente scherzo a Katia Ricciarelli.

In una serata spensierata, in cui gli scherzi si rincorrevano tra i coinquilini, le due showgirl hanno deciso di farne uno alla Ricciarelli. Questo però non è piaciuto alla concorrente più anziana dei reality, che ha reagito lasciando gli altri e chiudendosi dapprima nel suo appartamento all’interno della casa.

La scorsa sera le due ragazze hanno fatto credere al gruppo che il Grande Fratello avrebbe squalificato di lì a breve squalificato un concorrente che avrebbe fatto delle affermazioni sulle donne. Lo scherzo però, a quanto pare, non è piaciuto alla Ricciarelli. La cantante lirica infatti, prima di ritirarsi in camera da letto, ha ‘sgridato’ le due giovani concorrenti per il gioco di “cattivo gusto”.

A tentare di sedare gli animi è poi intervenuta Manila Nazzaro: «Le ragazze sono davvero dispiaciute di aver urtato la tua sensibilità». Ma Katia non ha voluto sentire ragioni e ha preferito proseguire il resto della serata in disparte.