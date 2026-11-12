Addio a Lella Pellecchia, era la mamma della vittima innocente Antonio Landieri

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Sono tante le persone che stanno esprimendo cordoglio per la morte di Raffaella ‘Lella’ Pellecchia, mamma della vittima innocente della camorra Antonio Landieri. La donna è sopravvissuta a quel terribile momento risalente al 6 novembre 2006. “Un faro di bontà che non dimenticheremo mai Impossibile dimenticarti, cara Raffaella Pellecchia. Siete stata un faro di luce e bontà in un mondo spesso segnato da rabbia, cattiveria e ingiustizie. Il vostro sorriso illuminante ha sempre portato con sé un messaggio chiaro e incrollabile: bisogna scegliere sempre la strada della legalità, mai quella della criminalità. Ora potete finalmente riabbracciare vostro figlio, Antonio Landieri, vittima innocente di camorra. Che possiate trovare insieme tutta la pace che meritate Mancherete tantissimo. Il vostro esempio e il vostro sorriso resteranno per sempre nel cuore di tutti noi“, scrive Nunzio Marigliano.

La dedica di Libera a Lella Pellecchia

“Ci sono giorni in cui cui la tristezza riempie le pareti di casa, delle mente e del cuore. Oggi è quel giorno. Il giorno in cui apprendiamo della scomparsa di Lella, la mamma di Antonio Landieri, giovane vittima innocente napoletana, uccisa nel quartiere di Scampia il 6 novembre del 2004, durante una delle stagioni più crudeli ed efferate della violenza criminale camorristica a Napoli. Lella ha lottato, senza mai arrendersi, insieme a suo marito Enzo e alla sua famiglia, perché la Memoria di Antonio splendesse dai “Sette Palazzi” fino alle vie più importanti di Napoli; ha lottato a denti stretti perché l’innocenza di Antonio, nonostante le sue disabilità, fosse un atto di Verità e di Giustizia. Perché in un Paese che ti racconta “criminale” solo perché vieni da un quartiere più popolare o periferico, la Memoria è un atto di Giustizia contro ogni stereotipo e marchio. Raccontare dell’innocenza di Antonio é stato come scalare le montagne più alte, ma grazie all’impegno nella Memoria oggi è tutta un’altra Storia. La tenacia e la semplicità di una madre come Lella ha cambiato la vita di tante e tanti di noi: é stata forza materna e femminile allo stesso tempo, capace di accogliere, di capire e di guidare. Nelle scuole il ricordo di Antonio ha lasciato il segno nella testa e nelle coscienza di migliaia di ragazze e ragazzi anche e soprattutto attraverso la sua testimonianza e le sue parole sempre spezzate dal dolore di una ferita irreparabile. Grazie alla famiglia Landieri sono intitolati ad Antonio uno stadio, un bene confiscato e presidi in tutta Italia e tante sono le opere che lo ricordano. Oggi non piangiamo semplicemente una familiare di una vittima innocente, soffriamo per la scomparsa di una compagna di viaggio della comunità di Libera, generosa e accogliente sempre. Lella é stata sempre presente, sempre in marcia, sempre lí, spalla a spalla, fianco a fianco di chi voleva raccontare con lei di suo figlio con l’impegno a cambiare le cose che non vanno; il modo migliore per curare le ferite della nostra Terra e delle persone che la abitano e per far sí che la morte di ogni vittima innocente non sia accaduta invano. Lella in questo senso é stata per tutte e tutti noi una Maestra di Vita. Lella, tutta Libera ti piange oggi. Sono decine e decine i ricordi della tua presenza radiosa e viva nelle nostre assemblee con i familiari e nei 21 marzo in cui sei stata sempre presente in tutta Italia, con noi in marcia. La nostra promessa è di continuare a camminare con Enzo, Stefania, Peppe ed Anna, la piccola Raffaella e il piccolo Antonio perché la Memoria di Antonio e del tuo impegno continuino a cambiare Napoli e i suoi quartieri. Ora puoi finalmente abbracciare Antonio, prenderlo in braccio e tenerlo stretto a te. Fallo per tutte e per tutti noi. Che la terra ti sia lieve, più di una piuma“, scrive la comunità di Libera Campania.

La storia di Antonio Landieri

Antonio Landieri, ragazzo disabile di 25 anni, muore in seguito ad una sparatoria in via Labriola, a Scampia. Altre cinque persone, tutte incensurate, restano ferite. Un momento di svago, Antonio e i suoi amici erano infatti occupati con una partita di calcio balilla, viene rotto improvvisamente da decine di colpi d’arma da fuoco. Il 25enne cerca di scappare e di ripararsi nell’androne di un palazzo, ma la sua disabilità non gli permette di correre velocemente.

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I proiettili riescono a raggiungerlo, il ragazzo muore sul colpo. Sul posto vengono ritrovati in tutto 16 bossoli. Ci sono voluti dieci anni buoni per ristabilire la verità. Nel settembre del 2015 Gennaro Notturno, esponente di spicco del clan scissionista, decide di collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni forniscono agli inquirenti una serie di elementi fondamentali per ricostruire l’accaduto.