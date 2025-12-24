Raffiche di vento a Napoli, distrutti i gazebi di due bar a piazza Vanvitelli

PUBBLICITÀ

Mattinata di disagi a Napoli a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la città, provocando danni a strutture esterne e arredi urbani. In particolare, in piazza Vanvitelli, nel cuore del quartiere Vomero, sono stati distrutti i gazebo di due bar, travolti dalla violenza del vento. Le strutture, utilizzate per l’accoglienza dei clienti all’esterno, sono state divelte e scaraventate al suolo, finendo per occupare parte della carreggiata e dei marciapiedi. L’episodio ha generato momenti di paura tra i passanti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale addetto alla messa in sicurezza dell’area, per rimuovere i detriti e ripristinare le condizioni di sicurezza. Le raffiche di vento, che secondo le previsioni continueranno anche nelle prossime ore, tengono in allerta i vigili del fuoco. Le autorità raccomandano prudenza, invitando i cittadini a evitare soste sotto alberi, ponteggi e coperture leggere.

