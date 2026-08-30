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“Ti devi muovere!”, e aggredisce l’infermiera all’ospedale di Giugliano: arrestata 54enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Ti devi muovere!", e aggredisce l'infermiera all'ospedale di Giugliano: arrestata 54enne
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È al triage del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania quando sente il rumore insistente di un clacson.
Un’auto è appena arrivata davanti all’ospedale. L’infermiera esce per capire cosa stia accadendo.

“Ti devi muovere!”, e aggredisce l’infermiera all’ospedale di Giugliano: arrestata 54enne

La vettura si ferma e all’interno c’è un’anziana donna che ha bisogno di aiuto. Non c’è tempo da perdere. L’infermiera inizia subito a prestarle soccorso. Ma proprio mentre è impegnata ad aiutare la donna, alle sue spalle qualcuno la aggredisce. Con il solo intento e accelerare i tempi dei soccorsi, la colpisce con pugni e schiaffi alla schiena.

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Nonostante i colpi ricevuti, l’infermiera riesce a portare l’anziana all’interno del Pronto Soccorso, affidandola alle cure del personale sanitario.
Chiama il 112. Sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano ricostruiscono quanto accaduto.

A finire in manette è una 54enne, già nota alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di lesioni personali ai danni di personale sanitario.
Arrestata, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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