PUBBLICITÀ
HomeCronacaRagazzina circondata e aggredita in via Toledo, arrestato il rapinatore
CronacaCronaca nazionale

Ragazzina circondata e aggredita in via Toledo, arrestato il rapinatore

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
Ultima modifica:
Giovane circondata e aggredita in via Toledo, arrestato 51enne già noto alle forze dell'ordine
Giovane circondata e aggredita in via Toledo, arrestato 51enne già noto alle forze dell'ordine
PUBBLICITÀ

Ancora una rapina in via Toledo, dove una ragazzina di 16 anni è stata circondata da due uomini e derubata del cellulare. L’aggressione è avvenuta ieri, mercoledì 18 febbraio, attorno alle 16:30, all’altezza di piazza Sette Settembre. Alcuni turisti spagnoli hanno soccorso la giovane e hanno rallentano la fuga dei rapinatori. Uno dei malviventi, un italiano di 51 anni, è stato poi arrestato dalla Polizia Locale.

L’arresto del rapinatore in via Toledo

L’uomo dopo aver sottratto il cellulare alla giovane, nel tentativo di fuggire con un complice, aveva usato violenza contro alcuni passanti intervenuti in suo aiuto. Gli accertamenti hanno evidenziato a suo carico numerosissime segnalazioni per furto, rapina, spaccio di stupefacenti oltre a vari arresti sia con detenzione presso case circondariali sia arresti domiciliari ed un provvedimento Dacur, relativo al divieto di accesso agli esercizi pubblici. Raccolta la querela della vittima, il pubblico ministero ha convalidato l’arresto disponendo il trasferimento del soggetto presso la casa circondariale di Poggioreale.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Mariapia Adamo
Mariapia Adamo

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati