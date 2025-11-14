Rapina al portavalori fuori al Md, preso un 48enne di Napoli

PUBBLICITÀ

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, coadiuvati da personale della Compagnia di Milano Duomo, hanno eseguito nella Città Metropolitana di Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 48enne originario della provincia di Napoli e residente a Leverano. L’uomo è gravemente indiziato di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, ricettazione e furto aggravato.

I reati sono contestati in concorso con un secondo individuo, tuttora in corso di identificazione. L’attività investigativa, avviata nell’immediatezza dei fatti e supportata da attività tecniche e riscontri probatori, ha permesso di individuare il presunto autore della violenta rapina perpetrata lo scorso 12 luglio a San Pietro Vernotico, in via Rossini e ricostruire le fasi preparatorie e il procacciamento del mezzo utilizzato per la fuga.

Colpo da 37mila euro

L’assalto al portavalori era stato compiuto, unitamente a un complice, in danno del personale dell’istituto di vigilanza che aveva appena prelevato oltre 37mila euro in contanti dal supermercato MD. I due malviventi, entrambi travisati e armati, avevano esploso colpi di fucile a scopo intimidatorio e sottratto ad una delle guardie particolari giurate l’arma di servizio. Durante le operazioni di perquisizione è stata sequestrata una pistola giocattolo priva di tappo rosso, potenzialmente compatibile con quella utilizzata da uno degli indagati nel corso della rapina.