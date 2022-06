Rapina finisce in sparatoria, 62enne di Napoli catturato dopo la fuga. Sabato all’alba il personale della Polizia dì Stato — Squadra Mobile di Caserta eseguiva, delegato dalla Procura della Repubblica, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti G.F. 62enne, residente in Provincia di Napoli.

Il pregiudicato è ritenuto responsabile di rapina a mano armata in concorso, ai danni di un imprenditore, titolare del bar Luisi, al confine tra Capodrise e Marcianise. Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito di una indagine, avviata immediatamente dopo la commissione del delitto, delegata da questa Procura della Repubblica alla Squadra Mobile di Caserta.

L’INDAGINE

L’attività investigativa iniziava da una rapina commessa il 7 gennaio 2022, quando la vittima, mentre si recava alla filiale di un Istituto di credito in Capodrise per depositare l’incasso del bar da lui gestito. Dunque l’uomo veniva avvicinato da un soggetto travisato che lo aggrediva per sottrargli il borsello contenente il denaro, venendo poi agevolato da un complice che esplodeva alcuni colpi d’arma da fuoco, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a cessare ogni resistenza.

L’AUTORE MATERIALE

Dopo aver rubato il denaro, i due fuggivano a bordo di un’autovettura condotta da un terzo soggetto. Il personale della Squadra Mobile di Caserta, intervenuto sul posto, avviava immediatamente le investigazioni, attraverso la quale era possibile acquisire gravi indizi di reità nei confronti di G.F., come autore materiale del reato. L’indagato, da ritenersi innocente fino a sentenza irrevocabile, è stato rintracciato presso il suo domicilio in provincia di Napoli e, dopo gli atti di rito, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, è stato condotto presso il carcere di Napoli-Poggioreale.