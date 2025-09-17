Rapine orologi di lusso tra Napoli e Caserta, sgominata la banda: i nomi degli arrestati

PUBBLICITÀ

Rapine eseguite con precisione chirurgica e un’organizzazione internazionale: è questo il quadro emerso dall’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di nove persone tra Napoli e Caserta. Al centro della rete criminale c’è Raffaele Fiengo, 49 anni, considerato il capo della banda specializzata in orologi di lusso come Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet e Rolex.

Gli altri arrestati sono Ciro Fiengo (20 anni, figlio di Raffaele e corriere del gruppo), Italo Russo (49 anni), Luciano Potenza (48 anni), Arturo De Marco (47 anni), Gianluca Pellegrino (49 anni), Giuseppe Augellini (48 anni), Alessandro Aversano (39 anni) e Salvatore Cinquegrana (39 anni), tutti con ruoli precisi: dai corrieri ai procacciatori di clienti, fino a chi falsificava e preparava gli orologi.

Le indagini, avviate nel 2023 dopo l’arresto di due minorenni già implicati in rapine simili, hanno permesso di ricostruire un network sofisticato che operava non solo in Italia – da Milano a Roma, da Caserta a Napoli – ma anche all’estero, rivendendo la refurtiva in fiere internazionali in Germania e in mercati del Medio Oriente tramite mediatori russi. Tra le vittime, nomi noti come Alessandro Del Bono e il figlio del presidente della Guinea Equatoriale, Obiang Justo, oltre al pilota di rally Alessandro Fogliani.

Nell’abitazione di Fiengo sono stati sequestrati 82mila euro in contanti e 18 orologi di lusso per un valore stimato di 450mila euro. Il gip ha disposto la custodia in carcere per il capo banda, mentre gli altri otto indagati sono stati posti agli arresti domiciliari.

L’operazione ha evidenziato la precisione militare del gruppo: ogni membro aveva un ruolo definito, dagli incontri con acquirenti selezionati alla falsificazione e preparazione degli orologi. Le indagini proseguiranno per ricostruire l’intera filiera dei traffici internazionali.