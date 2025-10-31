PUBBLICITÀ
Accusati di truffa e falso ideologico, archiviate le accuse a carico di 4 ex consiglieri comunali di Giugliano

E’ stato lo stesso Pm del tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Corona, titolare dell’indagine, a chiedere l’archiviazione del procedimento a carico di 4 ex consiglieri comunali di Giugliano, accusati di truffa e falso ideologico in atto pubblico. Il Gip del Tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola ha accolto la richiesta ed archiviato il procedimento a carico di Paolo Liccardo, Maria Vitiello, Salvatore Pezzella e Rosario Ragosta.

L’inchiesta, risalente tra i mesi marzo e giugno 2024, riguardava la presenza dei quattro consiglieri nelle commissioni consiliari, finalizzata a ottenere un presunto rimborso dalle aziende dove erano assunti e corrisposto dal Comune di Giugliano. A seguito delle indagini il Pm ha ritenuto opportuno non andare a processo.

