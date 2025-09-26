Record di incassi per Ag4in, il film sul quarto scudetto del Napoli è il più visto

PUBBLICITÀ

Primo boom di incassi per AG4IN, il film sul quarto scudetto del Napoli prodotto da Aurelio De Laurentis. Mercoledì, giorno d’uscita del film, si sono registrati 13.912 spettatori con un incasso di 154.917 euro per un totale di 328mila euro. Un obiettivo per De Laurentis potrebbe essere raggiungere i 2 milioni di euro o più così da superare il milione e mezzo di euro incassato con il film sul terzo scudetto. C’è attesa, infatti, per i risultati che potrebbero registrarsi durante il weekend.

Il pensiero del Presidente del Napoli su AG4IN

Al termine della prima proiezione avvenuta mercoledì, il Presidente Aurelio De Laurentis ha spiegato quanto sia importante avere squadre che rappresentino il Sud. “Alle 20 ci sarà l’anteprima del film, lo faremo uscire in tutta Italia. Vediamo se i nove milioni e mezzo su Instagram sono davvero tifosi o solo simpatizzanti che magari cavalcano la ruota del carro vincente. Molti si aggiungono, ma tanto non costa nulla. Noi difendiamo il profondo Sud. Sono felicissimo che Palermo ad esempio sta cercando di risalire la china, spero che il Catania faccia altrettanto. Non parlo del Bari perché ci appartiene ed è meglio di no. Però vedere il Sud attenzionato anche da squadre importanti come il City è importante”.

Un nuovo film del Napoli

Celebrare Napoli e la sua storia calcistica, questo un altro degli obiettivi che il Presidente De Laurentis ha voluto specificare dopo la proiezione del film. “La storia del Calcio Napoli continua e non si ferma qui. Non stiamo celebrando la storia di un evento che poi non si ripeterà più. Questo film coinvolge i napoletani ma anche i tifosi che rivedono quello che c’è dietro queste giornate di festa, dotate di fortuna e sfortuna perché questa è anche l’imprevedibilità del calcio. Quando tu vinci come ci è successo al terzo scudetto sembrava che il giorno fatidico non dovesse mai arrivare. Poi una volta arrivato sembrava di star festeggiando la stessa cosa più volte. Così si perde qualcosa nella festa. Mentre, invece, stavolta c’è stata la suspence che in qualunque tipo di evento soprattutto filmico rappresenta un plus e non un minus”.

“Ci sarà una continuazione, stanno già girando un nuovo film sul Napoli. Questa volta secondo me dovremmo andare negli spogliatoi degli altri, andare anche dall’allenatore avversario, soprattutto in Champions. Non ce lo faranno fare probabilmente, ma ce lo inventiamo, perché noi possiamo anche inventarcelo. In qualche modo qui l’intelligenza artificiale ci potrebbe dare una mano” ha concluso il Presidente del Napoli.