Dal 20/01/2026 al 31/12/2027, nell’ambito dei progetti “Restart Scampia”, si procederà all’esecuzione di diversi interventi a seguito della demolizione dei complessi abitativi denominati Vele e per la riqualificazione delle aree circostanti.
“Restart Scampia” toccherà anche le strade, come cambia la viabilità dopo l’abbattimento delle Vele
Sarà, pertanto, istituito il divieto di transito veicolare in viale della Resistenza (lato ex lotto M delle vele di Scampia) ad eccezione degli abitanti del Parco di Piazza della Socialità per i quali sarà consentito entrare e uscire attraverso il varco carrabile di detto viale.
È, inoltre, previsto un restringimento della carreggiata di via Tancredi Galimberti lasciando una corsia libera per i veicoli in transito in direzione viale della Resistenza.
Di seguito, i lavori nel dettaglio:
- Viale della Resistenza (lato ex lotto M delle Vele di Scampia) fatta eccezione di residenti del Parco di Piazza della Socialità, con accesso consentito tramite varco carrabile.
Modifiche alla carreggiata:
- Restringimento della carreggiata di via Tancredi Galimberti
- Mantenimento di una corsia di marcia in direzione viale della Resistenza