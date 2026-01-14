PUBBLICITÀ
“Restart Scampia” toccherà anche le strade, come cambia la viabilità dopo l’abbattimento delle Vele

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Dal 20/01/2026 al 31/12/2027, nell’ambito dei progetti “Restart Scampia”, si procederà all’esecuzione di diversi interventi a seguito della demolizione dei complessi abitativi denominati Vele e per la riqualificazione delle aree circostanti.

Sarà, pertanto, istituito il divieto di transito veicolare in viale della Resistenza (lato ex lotto M delle vele di Scampia) ad eccezione degli abitanti del Parco di Piazza della Socialità per i quali sarà consentito entrare e uscire attraverso il varco carrabile di detto viale.

È, inoltre, previsto un restringimento della carreggiata di via Tancredi Galimberti lasciando una corsia libera per i veicoli in transito in direzione viale della Resistenza.

Di seguito, i lavori nel dettaglio:

  • Viale della Resistenza (lato ex lotto M delle Vele di Scampia) fatta eccezione di residenti del Parco di Piazza della Socialità, con accesso consentito tramite varco carrabile.

Modifiche alla carreggiata:

  • Restringimento della carreggiata di via Tancredi Galimberti
  • Mantenimento di una corsia di marcia in direzione viale della Resistenza
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

