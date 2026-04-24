Riciclaggio e truffa, sequestrati 150mila euro alla società di Casoria

PUBBLICITÀ

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per un importo pari a 150mila euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura Europea (EPPO), Ufficio di Napoli, nei confronti di tre società, dei loro rappresentanti legali e del titolare di una ditta individuale, indagati, a vario titolo, per riciclaggio, truffa aggravata e malversazione, connessi all’erogazione di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da Casoria alla Cina, andata e ritorno

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato una società di Casoria che, operando fittiziamente nel commercio online di articoli in carta e plastica, aveva richiesto, nel dicembre 2021, un finanziamento PNRR destinato a promuovere la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) a fiere internazionali e la valorizzazione del marchio italiano.

PUBBLICITÀ

Al fine di ottenere dall’Organo preposto all’erogazione del beneficio, il rappresentante legale ha simulato la sussistenza dei requisiti necessari, provvedendo, prima, alla falsificazione del bilancio e, successivamente, presentando fatture per operazioni inesistenti che giustificassero una presunta partecipazione a una fiera di settore tenutasi in Cina.

Le tracce dei soldi

Ottenuta l’erogazione della prima tranche, l’azienda ha tentato di ostacolare la tracciabilità del denaro, profitto del reato, trasferendo l’intero importo con bonifici bancari, destinati in parte all’estero, attraverso due società e una ditta individuale, compiacenti. L’intervento delle Fiamme Gialle ha consentito di ricostruire i flussi finanziari e bloccare l’erogazione della restante parte del finanziamento.

L’odierno provvedimento cautelare, equivalente al finanziamento fraudolentemente percepito e all’importo della successiva operazione di riciclaggio, ha ad oggetto unità immobiliari e disponibilità finanziarie giacenti sui conti correnti degli indagati.

Il provvedimento eseguito interviene nella fase delle indagini preliminari ed è fondato su ipotesi di reato che dovranno essere verificate nel corso del procedimento, per cui la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.