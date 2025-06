Scoppia la rissa in un bar al Vomero, fermate 2 persone

PUBBLICITÀ

Ieri sera una rissa è scoppiata nei pressi di un bar in via Eduardo Massari. I carabinieri della compagnia di Vomero, presenti in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono intervenuti evitando conseguenze peggiori.

Denunciati un 47enne (già sottoposto a libertà vigilata), il figlio 24enne già noto alle forze dell’ordine e un altro giovane coetaneo del posto. Il 47enne, oltre che per rissa, dovrà rispondere anche di porto non giustificato di armi.

Poco prima dell’intervento dei militari, ha provato a disfarsi di un coltello. Il 47enne ed uno dei 24enni, dopo essersi giunti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, hanno ricevuto rispettivamente 20 e 10 giorni di prognosi.

L’altra rissa al Vomero

La sera del 3 giugno la Polizia di Stato ha tratto in arresto sei persone, di età compresa tra i 19 ei 51 anni, per rissa aggravata e lesioni personali. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel passare in piazzetta Arenella, hanno notato un folto numero di persone litigare in modo violento tra loro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno sedato la rissa ed hanno bloccato sei soggetti che vi avevano partecipato, accertando che la stessa era scaturita da futili motivi.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

