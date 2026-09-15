Rissa fuori al noto locale a Posillipo, titolare aggredito con la sedia.

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Sarebbe riconducibile a un grave fatto di cronaca avvenuto in via Petrarca a Posillipo il video giunto nelle ultime ore al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi, un uomo avrebbe aggredito il titolare del Family Burger con calci, pugni e a sediate. L’aggressore si sarebbe rifiutato di pagare alcune bevande prelevate dal frigo, per poi fuggire prima di essere rintracciato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina.

Il filmato, inviato al deputato da alcuni cittadini presenti nei pressi di un noto locale riprenderebbe proprio le fasi concitate di un’aggressione all’esterno dell’attività, con un uomo intenzionato a colpire il titolare dell’attività Fortunato Abbreccia, utilizzando una sedia di legno.

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Parla Fortunato Abbreccia, il titolare del locale a Posillipo

“Qualora le immagini confermassero che si tratta esattamente di questo episodio, saremmo di fronte a scene di una follia allucinante – ha dichiara Borrelli –. Un attacco di una violenza inaudita nato per futili motivi che avrebbe potuto avere risvolti ancora più drammatici. Se i fatti fossero accertati nei termini descritti, un plauso andrebbe senza dubbio alla tempestività dei Carabinieri per l’arresto. Resta però il dato formidabile di una violenza urbana che non può essere tollerata: chi pensa di poter aggredire i lavoratori onesti o devastare le attività deve pagare con pene esemplari.”