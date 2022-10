[VIDEO]. Incontra l’amante del marito, rissa in strada a colpi di scopa e insulti: 5 fermi

Attimi di panico nella serata di ieri a Trapani dove due donne, moglie e amante, sono state protagoniste di una rissa a colpi di scopa, insulti e addirittura lancio di oggetti. A riportare la notizia sono alcuni giornali locali, come trapanioggi.it. Stando a quanto si legge sulla testata, poco dopo sarebbero sopraggiunte altre 3 persone che hanno partecipato alla violenza. Per tutte e 5 le persone coinvolte è scatta il fermo di polizia. I fatti sono accaduti in Piazza Umberto Primo, meglio conosciuta come Piazza Stazione.

Come si evince dalle immagini, nel video pubblicato da trapanioggi.it, una delle due donne, verosimilmente l’amante, è armata di una scopa. L’altra donna, invece, lancia un oggetto che colpisce in pieno volto la rivale. Imperterriti i testimoni che hanno assistito inermi alla scena. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha scongiurato conseguenze peggiori.