Rissa selvaggia in spiaggia, stacca a morsi il dito del rivale e lo ingoia

Ha dell’assurdo quanto accaduto in spiaggia a Rimini al culmine di una lite: un uomo ha staccato a morsi una falange della mano destra del suo avversario e l’ha ingoiata. Come si legge su Il Resto del Carlino, quattro persone (due albanesi e due africani) si sono pocchiati selvaggiamente. La rissa sarebbe scoppiata verso le 3 del mattino e sarebbe stata placata solo dai poliziotti della Questura di Rimini e le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Vigilar, che stavano pattugliando l’arenile a bordo dei quad.

In manette sono finiti in 3: i due albanesi (incluso quello con il dito mozzato) e il nigeriano che avrebbe preso a morsi la mano del rivale. Ora si trovano tutti in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio, al momento al vaglio degli inquirenti. Si cerca la quarta persona presente in spiaggia al momento dei fatti.