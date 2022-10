“Si è arresa per riabbracciare Stefano”, è morta la mamma di Cucchi

La famiglia di Stefano Cucchi dovrà affrontare un nuovo dramma familiare. Stamattina Fabio Anselmo, legale che ha seguito il caso del giovane morto, ha diffuso la notizia attraverso un post su Facebook: “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”

Incidente in auto per i genitori di Stefano Cucchi: “Travolti da un pirata della strada”

I genitori di Stefano Cucchi sono rimasti feriti in un incidente stradale causato da un’auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Questo fu raccontato dalla figlia Ilaria in un post su Facebook spiegando che l’incidente che avvenne lo scorso maggio sull’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano. “Un grosso veicolo ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori provocando un testa coda – scrive Ilaria Cucchi -. Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. I miei genitori sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori: per fortuna mia madre si è rotta soltanto una spalla e mio padre un ginocchio. Sto cercando di capire le condizioni dei due accompagnatori che sono stati ricoverati in un altro ospedale”.

Morte di Cucchi, pestaggio in caserma dei carabinieri ‘causa primigenia’

Il “pestaggio” di Stefano Cucchi avvenuto nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina – la notte del 16 ottobre 2009 – è stata la “causa primigenia” di una serie di “fattori sopravvenuti'”, tra i quali le “negligenti omissioni dei sanitari”, che ha causato la morte del geometra romano. Lo afferma la Cassazione nella motivazioni del verdetto che ha condannato a 12 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro.