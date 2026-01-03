PUBBLICITÀ

Rita De Crescenzo ci prova ancora, sulla falsariga dello scorso anno. La discussa tiktoker napoletana, salita alla ribalta nazionale proprio in occasione dello scorso inverno, rendendosi protagonista dell’ondata di turisti che affollarono Roccaraso, rilancia lo stesso appello per la stagione invernale 2026, pur affermando di “essere in contatto con il sindaco e con la Protezione Civile”.

Rita De Crescenzo ci riprova, chiama in massa i fan a Roccaraso: “Io sono pronta, volete venire?”

L’overtourism nella rinomata località sciistica abruzzese, in provincia de L’Aquila, fece molto parlare lo scorso anno, di questi tempi, nelle varie trasmissioni, telegiornali e talk show televisivi, con la stessa De Crescenzo che fu invitata ad intervenire in diversi contesti, a partire da “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio per finire a “Belve”, intervistata in quell’occasione da Francesca Fagnani.

PUBBLICITÀ

«Andiamoci di nuovo, affittiamo le casette sulla neve. Io ci sto, e voi?» E poi scrive: «Sindaco noi siamo pronti», rilancia la tiktoker in un video apposito sulla piattaforma social cinese, rivolgendosi chiaramente all’amministrazione comunale di Roccaraso.

Ad intervenire sulla questione, lo stesso primo cittadino della località abruzzese Francesco Di Donato, che pone dei paletti alle orde di turisti in arrivo nelle prossime settimane: «Abbiamo già il paese pieno di gente e siamo contenti. Abbiamo concordato con la Prefettura una ordinanza di contingentamento sulla scorta di quella dell’anno scorso, il “modello Roccaraso” che funzionò molto bene», le sue parole.