Roberto Fico è ufficialmente Presidente della Regione: “Lavorerò col massimo impegno per la Campania”

“L’ufficio centrale, in base alla legge elettorale, alle ore 9.55 dichiara eletto alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico dopo aver accertato che ha riportato il maggior numero di voti validi, 1.284.510”. Così il presidente dell’ufficio centrale regionale presso la corte d’appello Giulio Cataldi ha nominato ufficialmente l’ex presidente della Camera governatore della Campania.“Non vi nascondo l’emozione. Lavoreremo con il massimo impegno e senso di responsabilità per la nostra comunità”, ha scritto il neo presidente eletto della Regione Campania, Roberto Fico, su Instagram.

Chiusa, dunque, definitivamente la stagione del governo De Luca dopo dieci anni.

Dopo la proclamazione, l’ex presidente della Camera è atteso allo sprint per la costituzione della nuova giunta che Fico dovrebbe nominare prima di Natale.

Le fonti vicine al governatore confermano che le scelte non saranno indirizzate sugli eletti in Consiglio: nessuno dei nuovi consiglieri regionali sarà assessore, in una squadra di dieci volti nuovi che Fico selezionerà dai partiti.

L’attenzione alle donne è una delle priorità indicate dal neo governatore ed emerse sin dai primi colloqui con i partiti: l’obiettivo – trapela – è averne cinque nella squadra degli assessori, in modo da bilanciare il risultato del voto che ne ha portate in Consiglio solo 8 sui 50 consiglieri eletti, ma sarebbe considerato un compromesso accettabile anche fermarsi a quattro, che è il numero minimo della rappresentanza femminile stabilito per legge su una giunta di dieci assessori.

I nomi che circolano sono per il Pd Mario Casillo vicepresidente (e possibile delega ai Trasporti), Paolo Siani medico, ex deputato Pd, testimone della lotta per la legalità (è il fratello di Giancarlo Siani, giornalista vittima di camorra 4o anni fa), Enzo Cuomo, sindaco di Portici, Anna Riccardi, presidente della fondazione “Famiglia di Maria” di San Giovanni a Teduccio, considerata del Pd, e Andrea Morniroli di Dedalus, ex assessore a Giugliano durante la giunta Taglialatela La delega alla Sanità resterà nelle mani del governatore, almeno per ora.

Per il Movimento Cinque Stelle, i nomi sono Carmela Auriemma, Ciro Borriello, la parlamentare Gilda Sportiello, l’irpino Gerardo Capozza

Nei Verdi c’è Fiorella Zabatta. In “Casa Riformista” crescono le quotazioni dell’ex deputata Angelica Saggese. I Socialisti hanno sempre fatto un solo nome: Enzo Maraio. Per l’Area De Luca in pole c’è Fulvio Bonavitacola.