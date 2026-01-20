PUBBLICITÀ
Rocco D’Alterio morto nell’incidente sulla Circumvallazione a Mugnano, disposta l’autopsia sulla salma

Disposta l’autopsia sul corpo di Rocco D’Alterio morto sabato mattina all’altezza di Mugnano di Napoli in un incidente stradale avvenuto mentre percorreva con la sua automobile, una Fiat Punto, la Circumvallazione esterna.

Il decesso del 36enne residente a Villaricca si è verificato alle 5 del mattino. Fatale l’impatto con un muretto. La procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia.

Nell’incidente la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine è rimasta coinvolta anche un’altra vettura.

Lacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna

 

