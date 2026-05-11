Ruba 300mila euro con un sms, 31enne beccata nel Napoletano

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I Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno deferito in stato di libertà una 31enne, residente a Marigliano, ritenuta responsabile di una sofisticata truffa aggravata ai danni di una 55enne vicentina. L’indagine avviata a seguito, della denuncia della vittima, la quale era stata agganciata attraverso la tecnica dello “spoofing”. Si tratta di un SMS ingannevole, apparentemente inviato dal proprio istituto di credito, la avvisava di operazioni sospette sul conto, invitandola a contattare un numero telefonico.

Il falso maresciallo dei carabinieri

Da quel momento è scattata una complessa messinscena orchestrata da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri che, per guadagnarsi la totale fiducia della donna, ha utilizzato un numero telefonico camuffato da quello di una reale stazione dell’Arma e ha effettuato una videochiamata dall’interno di un locale che poteva apparire quello di un ufficio di polizia.

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Convinta di partecipare a un’operazione di polizia “sotto copertura” al fine di incastrare dirigenti bancari infedeli, la vittima è stata indotta a eseguire bonifici per un totale di oltre 329.000 euro su conti correnti indicati dai criminali.

La tempestività della denuncia e l’immediata attivazione delle procedure di emergenza da parte dei Carabinieri di Vicenza hanno permesso di bloccare e restituire subito alla vittima una somma di 99.000 euro, mentre ulteriori 129.342,88 euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Nola, per un recupero totale di oltre 228.000 euro.

La manipolazione psicologica

Questo episodio evidenzia l’evoluzione delle tecniche criminali, che fondono l’abilità informatica con una manipolazione psicologica estremamente raffinata e sottolinea l’importanza della prevenzione generale. L’Arma dei Carabinieri ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine o operatore bancario richiederà mai, sotto alcuna circostanza, di spostare il proprio capitale verso conti correnti intestati a terzi o di fornire codici di accesso personali per finalità di indagine.

È fondamentale diffidare di chiunque eserciti pressione psicologica o imponga il segreto su presunte operazioni di polizia, invitando i cittadini a interrompere immediatamente ogni comunicazione sospetta e a contattare direttamente il numero di emergenza 112 attraverso canali ufficiali per verificare l’identità dell’interlocutore. Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.