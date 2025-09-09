PUBBLICITÀ

Ruba il borsello di un dipendente di una gelateria, sale su un’auto rubata e inseguito dalla vittima non esita ad investirlo prima di dileguarsi.

Il fatto è accaduto a Torre del Greco, nella zona di corso Vittorio Emanuele lo scorso 4 settembre.

Ruba borsello al dipendente della gelateria, poi lo investe: arrestato 67enne a Torre del Greco

Ora la svolta: i carabinieri sono infatti riusciti a risalire al presunto autore del colpo e ad arrestarlo con le accuse di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione. Si tratta di un uomo di, 67 anni di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma del nucleo operativo e radiomobile la mattina di giovedì 4 settembre il 67enne sarebbe entrato nel laboratorio della gelateria di corso Vittorio Emanuele e, approfittando della distrazione di uno dei dipendenti, avrebbe preso il suo borsello e si sarebbe poi diretto su un’auto (anche questa risultata rubata). La vittima, però, si sarebbe accorta del furto e avrebbe provato a rincorrere il ladro, finendo per venire investita dal veicolo, prima che il 67enne riuscisse a dileguarsi.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti, i carabinieri, col supporto degli agenti della Polizia Municipale, sono riusciti a ricostruire il percorso compiuto dalla vettura e a risalire alla presunta identità del rapinatore.

L’uomo è ora in carcere, dopo che è stato convalidato il fermo. Il dipendente della gelateria invece ha riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni.