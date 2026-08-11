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Rubano cellulare e portafogli e minacciano la vittima col coltello, denunciato 19enne a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rubano cellulare e portafogli e minacciano la vittima col coltello, denunciato 19enne a Napoli
Rubano cellulare e portafogli e minacciano la vittima col coltello, denunciato 19enne a Napoli
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I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno denunciato un 19enne Tunisino residente a Portici, già noto alle forze dell’ordine.

I militari stavano percorrendo piazza Garibaldi quando all’altezza di piazza Mancini sono stati avvicinati da un cittadino di nazionalità ghanese. L’uomo ha detto di essere stato vittima di una rapina da parte di 3 individui che armati di coltello lo avevano derubato del portafogli e del telefono cellulare.

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I carabinieri si sono messi alla ricerca dei tre e a via Firenze hanno rintracciato il 19enne, poi riconosciuto dalla vittima. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Poco distante, a terra, anche lo smartphone appena rapinato che è stato restituito al legittimo proprietario. Indagini in corso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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