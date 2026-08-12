Travolge l’anziana a Napoli, ritirata la patente del motociclista

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È ricoverata all’ospedale Cardarelli la donna di circa 70 anni investita da un motociclo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 7 agosto in via Foria, all’altezza della stazione della metropolitana di piazza Cavour. A causa del violento impatto, la donna è stata sbalzata sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziana in codice rosso all’ospedale Cardarelli.

Il video dell’impatto a via Foria a Napoli

In un primo momento i medici si sono riservati la prognosi, successivamente sciolta nella giornata di ieri, sebbene le condizioni della donna restino gravi. I rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia Locale. Al conducente del veicolo, un giovane residente nell’area vesuviana, è stata ritirata la patente di guida, mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro.

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