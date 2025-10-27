Rubano le borse di lusso a Capri, arrestati 3 finti turisti russi

PUBBLICITÀ

Sono tre uomini di origine russa gli autori del furto di tre borse del valore di circa 30mila euro in un negozio di Capri. I tre, di 39, 47 e 56 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di furto aggravato. Il colpo è stato realizzato in una delle boutique delle griffe in via Camerelle.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale, sono riusciti a risalire all’identità dei tre uomini, che avevano nascosto le borse addosso e si erano dati alla fuga. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccarne due nella zona del porto mentre il terzo è stato fermato mentre stava tentando di lasciare l’isola.

