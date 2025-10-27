PUBBLICITÀ
HomeCronacaRubano le borse di lusso a Capri, arrestati 3 finti turisti russi
CronacaCronaca locale

Rubano le borse di lusso a Capri, arrestati 3 finti turisti russi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Rubano le borse di lusso a Capri, arrestanti 3 finti turisti russi
Rubano le borse di lusso a Capri, arrestanti 3 finti turisti russi
PUBBLICITÀ

Sono tre uomini di origine russa gli autori del furto di tre borse del valore di circa 30mila euro in un negozio di Capri. I tre, di 39, 47 e 56 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di furto aggravato. Il colpo è stato realizzato in una delle boutique delle griffe in via Camerelle.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale, sono riusciti a risalire all’identità dei tre uomini, che avevano nascosto le borse addosso e si erano dati alla fuga. Gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccarne due nella zona del porto mentre il terzo è stato fermato mentre stava tentando di lasciare l’isola.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati