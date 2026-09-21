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Due persone sono finite nei guai per un furto avvenuto nel centro commerciale “Campania”, a Marcianise. Prima un portafoglio sottratto e, poco dopo, una serie di pagamenti effettuati con la carta di debito contenuta al suo interno: queste le accuse nei confronti dei due, deferiti in stato di libertà nella serata di ieri (19 settembre) dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise.

Si tratta di una donna di 45 anni e di un uomo di 49 anni, entrambi del napoletano e già noti alle forze dell’ordine.

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Rubano un portafogli al “Campania” e usano la carta per fare shopping, scoperti e denunciati

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, i due si sarebbero impossessati del portafoglio di un giovane e, successivamente, avrebbero utilizzato la carta di debito presente al suo interno per effettuare diversi pagamenti.

La segnalazione ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri, che hanno potuto contare anche sulla collaborazione del personale addetto alla sicurezza del centro commerciale. La coppia è stata infatti rintracciata e accompagnata presso la sala controllo, in attesa dell’arrivo dei militari della Sezione Radiomobile.

A fornire un ulteriore elemento agli investigatori sarebbe stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella struttura. I carabinieri hanno esaminato i filmati riuscendo a riconoscere nei due soggetti rintracciati le persone ritenute coinvolte nel furto e nei successivi utilizzi della carta.

Gli accertamenti hanno inoltre consentito di recuperare la merce, consistente in alcuni capi di abbigliamento che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata acquistata attraverso l’utilizzo fraudolento della carta di debito.

Al termine delle formalità di rito, la 45enne e il 49enne, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di furto in concorso e utilizzo fraudolento di carta di debito.

La Procura della Repubblica è stata informata per le valutazioni di competenza.