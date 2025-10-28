PUBBLICITÀ
Rubati 60mila euro di macchinari e caffè, furgone e refurtiva ritrovati a Castel Volturno

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nel corso della mattinata odierna, in via Marinella, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, hanno rinvenuto sulla pubblica via un autocarro Nissan NV400.

Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati delle forze di polizia, il veicolo è risultato oggetto di furto denunciato nella notte a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), ai danni di una ditta di rivendita all’ingrosso di caffè con sede a Lioni (AV).

L’immediata attività investigativa, avviata attraverso l’analisi del tracciato del localizzatore GPS installato sul mezzo, ha consentito di accertare che poco prima il veicolo si era fermato in località Bagnara, nei pressi di un magazzino dismesso. All’interno della struttura, i militari hanno rinvenuto l’intera refurtiva sottratta insieme al furgone.

In particolare, sono stati recuperati macchinari professionali per la preparazione del caffè, attrezzature varie e un ingente quantitativo di cialde e chicchi di caffè di diverse tipologie, per un valore complessivo di circa 60.000 euro.

Il veicolo e la merce rinvenuti sono stati restituiti all’avente diritto. Sono in corso indagini finalizzate all’individuazione degli autori del furto.

