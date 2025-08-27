PUBBLICITÀ
HomeCronacaSette minorenni ordinano 800 euro di alcol sul lido nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Sette minorenni ordinano 800 euro di alcol sul lido nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sette minorenni ordinano 800 euro di alcol sul lido nel Napoletano
Sette minorenni ordinano 800 euro di alcol sul lido nel Napoletano
PUBBLICITÀ

E’ notte fonda quando i carabinieri rovinano la serata al titolare dello stabilimento e alle persone presenti a Sant’Agnello. Alla serata – secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti – non avrebbero potuto partecipare più di 200 persone. Se ne contano, invece, 800 in più. Al rischio concreto di sicurezza, si è aggiunta la vendita sconsiderata, nonché illegale, di alcolici ai minori.

Conto da 800 euro sul lido nel Napoletano, beccati i minorenni

Su uno dei tavoli, circondato da 7 minori, uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi per alcolici. Per amministratore e proprietario dell’attività, identificati dai militari della stazione di Sorrento, una denuncia penale. La serata prevedeva un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower: 1000 persone circa, tutte sul solarium di un lido di Marina di Cassano.

PUBBLICITÀ

Festa sul lido a Ischia, scatta il sequestro e la denuncia di 2 imprenditori

Lo scorso 2 settembre due imprenditori sono stati denunciati nel comune di Casamicciola Terme. Affidatari della concessione per uno stabilimento balneare, hanno organizzato una serata con balli senza le autorizzazioni previste. Nel locale oltre 420 persone, ben al di sopra del limite di 200 previsto. I carabinieri hanno sequestrato l’attività. Agosto in archivio non ferma il flusso di turisti sull’isola di Ischia. Ecco perché i controlli dei Carabinieri continuano senza sosta.

Festa sul lido a Ischia, scatta il sequestro e la denuncia di 2 imprenditori

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati