Sette minorenni ordinano 800 euro di alcol sul lido nel Napoletano

E’ notte fonda quando i carabinieri rovinano la serata al titolare dello stabilimento e alle persone presenti a Sant’Agnello. Alla serata – secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti – non avrebbero potuto partecipare più di 200 persone. Se ne contano, invece, 800 in più. Al rischio concreto di sicurezza, si è aggiunta la vendita sconsiderata, nonché illegale, di alcolici ai minori.

Conto da 800 euro sul lido nel Napoletano, beccati i minorenni

Su uno dei tavoli, circondato da 7 minori, uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi per alcolici. Per amministratore e proprietario dell’attività, identificati dai militari della stazione di Sorrento, una denuncia penale. La serata prevedeva un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower: 1000 persone circa, tutte sul solarium di un lido di Marina di Cassano.

Festa sul lido a Ischia, scatta il sequestro e la denuncia di 2 imprenditori

Lo scorso 2 settembre due imprenditori sono stati denunciati nel comune di Casamicciola Terme. Affidatari della concessione per uno stabilimento balneare, hanno organizzato una serata con balli senza le autorizzazioni previste. Nel locale oltre 420 persone, ben al di sopra del limite di 200 previsto. I carabinieri hanno sequestrato l’attività. Agosto in archivio non ferma il flusso di turisti sull’isola di Ischia. Ecco perché i controlli dei Carabinieri continuano senza sosta.