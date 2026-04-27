Sant’Antimo in lutto per Agnese, la giovane mamma è stata stroncata dalla malattia

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La comunità di Sant’Antimo è in lutto per la prematura scomparsa di Agnese Perfetto, giovane madre di famiglia venuta a mancare a soli 45 anni. La sua scomparsa ha lasciato sotto shock i parenti e gli amici, e tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene. A piangere la sua dipartita, il marito Antimo, il figlio, la figlia e tutti coloro che l’hanno conosciuta.

I suoi funerali saranno celebrati oggi, alle ore 12:30 presso la Parrocchia Santa Lucia di Sant’Antimo.

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Benedetto Fusco ha perso la vita giovedì pomeriggio alle 17 circa in via Serenissima a Brescia in un tremendo schianto mentre era in sella alla sua moto. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con la parte posteriore di una Fiat 500. Il 70enne Fusco era originario di Agerola.

Per tutti le parole del sindaco Luca Reboldi: “Interpretiamo il sentimento di sgomento e di cordoglio di un’intera comunità stringendoci alla famiglia Fusco. Benedetto e la sua pizzeria, dopo 33 anni di attività, erano ormai considerati un punto di riferimento per molti, anche fuori Rezzato. Non più tardi dello scorso anno gli avevamo consegnato un attestato di riconoscimento per l’impegno e la professionalità dimostrati negli anni“.

Benedetto lasica la moglie Rosa, i figli Marco e Laura. La salma del ristoratore è stata portata alla casa funeraria La Cattolica. L’ultimo saluto a Benedetto è stato dato sabato scorso nella parrocchiale di San Giovanni Battista in piazza Vantini a Rezzato.