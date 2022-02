Sant’Antimo, assolto e scarcerato il boss Ranucci: era stato arrestato due giorni fa

Assolto e scarcerato Stefano Ranucci, figlio del boss di Sant’Antimo. Nel processo per direttissima svolto innanzi al Giudice Cioffi a Napoli Nord, è stata accolta la tesi, dell’avvocato Alessio Scala ovvero che il Ranucci si fosse allontanato dalla sua abitazione per motivi legittimo ed è stata pronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità. Una notizia che ha del clamoroso se si pensa che Ranucci, figlio del boss Antimo, era stato arrestato soltanto due giorni fa (leggi qui l’articolo).

L’articolo precedente: arrestato il figlio del boss Ranucci

Questa notte i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per evasione Stefano Ranucci, 40enne del posto figlio del boss Antimo ritenuto a capo dell’omonimo clan della zona. I carabinieri lo hanno sorpreso e bloccato mentre rientrava in casa dove era sottoposto agli arresti domiciliari. L’arrestato è in attesa di giudizio. Stefano Ranucci balzò agli onori delle cronache nel 2016 quando, insieme ad un cugino, fu raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per alcune rapine effettuate tra Palma Campania e Nola l’anno precedente. Ad incastrare i due furono le telecamere di videosorveglianza che consentirono ai carabinieri di identificare i due Ranucci.