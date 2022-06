Chi è Sara Barbieri, la futura sposa di Fabrizio Corona: hanno 26 anni di differenza

Fabrizio Corona annuncia una novità nella sua vita, dopo la concessione dell’affidamento comunitario arrivano le nozze per l’ex paparazzo. Fabrizio Corona è in una relazione con la 22enne Sara Barbieri da un’anno e sembra già convinto di volerla al suo fianco “fin che morte non li separi”.

Le anticipazioni di Fabrizio Corona

L’ex paparazzo ha infatti rivelato al settimanale di gossip ‘Chi‘ di voler sposare la sua fidanzata a settembre. “Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente… Sono un buon partito. Non sulla carta” racconta Corona. Sara Barbieri è la donna che ha rubato il cuore di Fabrizio Corona, nei suoi riguardi l’ex agente fotografico ha solo belle parole e complimenti. “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita” queste le parole di Fabrizio Corona.

Da un anno la loro storia procede cercando di rimanere il più possibile “nascosta” dai riflettori, non ha infatti avuto una grande “attenzione” mediatica. Sara e Fabrizio Corona convivono e a dimostrazione dell’importanza della loro unione insieme con loro vi è anche Carlos. I due hanno già quindi “posto le basi” per una famiglia e nei piani dei due pare esserci anche la volontà di allargare la famiglia. “Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio” conferma Corona.

Il matrimonio “mancato” con Lia Del Grosso

Tra le poche immagini che ritraggono i due vi sono quelle della vacanza a Capri. La storia incuriosisce però perchè circa un anno e mezzo fa si vociferava del matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Corona è stato già sposato con Nina Moric, dal 2001 al 2014, e sembrava già all’altare con la Del Grosso. Infatti erano state affisse pubblicazioni ma poi il matrimonio non è avvenuto. Poco dopo l’annullamento del matrimonio è arrivata Sara, con lei Fabrizio pare esser convinto a pronunciare il fatidico si!