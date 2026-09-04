Sbarca a Capri con la droga negli slip, bloccato un 18enne

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Era appena sbarcato a Capri il 18enne che, quando ha visto sul molo i carabinieri, ha cambiato strada destando i sospetti dei militari. I carabinieri se ne sono subito accorti e l’hanno sottoposto a un controllo scoprendo che, negli slip, trovano ben 41 grammi di hashish. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio: l’arrestato è ora in attesa di giudizio.

Droga negli slip a Castellammare di Stabia

Nascondeva la droga negli slip il 27enne arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia durante un controllo a tutela della circolazione stradale. Il giovanissimo pusher era in sella a uno scooter, con un altro ragazzo, quando i militari hanno intimato l’alt.

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L’insofferenza mostrata dai ragazzi ha spinto i militari ad approfondire il controllo, infatti hanno scoperto che negli slip il ventenne nascondeva un panetto da 100 grammi, un involucro da 6 grammi circa di hashish e una busta in cellophane. Nel marsupio anche 245 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’accusa è di detenzione di droga a fini di spaccio. L’arrestato, che è incensurato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.