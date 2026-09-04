Ladri di macchinine al Vomero, furto dalla vetrina dell’edicola

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Furto all’edicola di via Tino da Camaino al Vomero, dove ignoti sono riusciti a portare via alcune macchinine da collezione esposte in una vetrina blindata. I ladri, secondo quanto emerso, sarebbero riusciti ad aprire o forzare la teca protetta, portando via i modellini che erano esposti all’interno. Un episodio che ha lasciato amarezza e sconcerto. Sul caso potrebbero ora essere avviati accertamenti per risalire agli autori del furto.