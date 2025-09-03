PUBBLICITÀ
HomeCronacaScambio di droga in strada, poliziotto libero da servizio fa arrestare ras...
CronacaCronaca locale

Scambio di droga in strada, poliziotto libero da servizio fa arrestare ras del clan Strazzullo

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Scambio di droga in strada, poliziotto libero da servizio fa arrestare insospettabile
Scambio di droga in strada, poliziotto libero da servizio fa arrestare insospettabile
PUBBLICITÀ

Era libero da servizio ma il suo intuito da poliziotto l’ha portato a capire che in strada era in corso uno ‘scambio’. L’agente, in forze al commissariato di San Ferdinando, si è subito qualificato scoprendo che nella busta erano contenuti 262 grammi di marijuana. È finito così in manette il 67enne Mario Patricelli accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo in passato è stato avvistato agli Strazzullo della Torretta di Chiaia. Gli agenti hanno infatti effettuato una perquisizione anche nella sua abitazione a Fuorigrotta dove hanno rinvenuto 32 grammi di hashish.

Il poliziotto si trovava in strada quando ha notato la busta che passava di mano in mano: un uomo in scooter l’ha consegnata al 67enne e si è rapidamente allontanato. Immaginando cosa potesse contenere, l’agente ha allertato i colleghi del commissariato e col loro supporto ha bloccato Patricelli. Dopo aver verificato il contenuto il passo successivo è stata la perquisizione in casa. Nell’abitazione sono stati trovati 33 grammi di hashish e il bilancino di precisione. L’altra persona autore dello ‘scambio’ è stata invece denunciata a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati