Scambio di droga in strada, poliziotto libero da servizio fa arrestare ras del clan Strazzullo

Era libero da servizio ma il suo intuito da poliziotto l’ha portato a capire che in strada era in corso uno ‘scambio’. L’agente, in forze al commissariato di San Ferdinando, si è subito qualificato scoprendo che nella busta erano contenuti 262 grammi di marijuana. È finito così in manette il 67enne Mario Patricelli accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo in passato è stato avvistato agli Strazzullo della Torretta di Chiaia. Gli agenti hanno infatti effettuato una perquisizione anche nella sua abitazione a Fuorigrotta dove hanno rinvenuto 32 grammi di hashish.

Il poliziotto si trovava in strada quando ha notato la busta che passava di mano in mano: un uomo in scooter l’ha consegnata al 67enne e si è rapidamente allontanato. Immaginando cosa potesse contenere, l’agente ha allertato i colleghi del commissariato e col loro supporto ha bloccato Patricelli. Dopo aver verificato il contenuto il passo successivo è stata la perquisizione in casa. Nell’abitazione sono stati trovati 33 grammi di hashish e il bilancino di precisione. L’altra persona autore dello ‘scambio’ è stata invece denunciata a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

