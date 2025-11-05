Scambio elettorale con il clan Parisi, arrestato candidato alla Regionali

PUBBLICITÀ

Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza tra le province di Bari e Foggia nell’ambito di una inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia su un presunto scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2020 a Modugno. Le accuse a vario titolo sono di scambio elettorale politico mafioso, estorsione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

Tra gli indagati figura il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia (centrodestra), mentre uno degli assessori, Antonio Lopez (candidato alla Regione con Fi) , è tra gli arrestati come riporta l’Ansa.

L’accordo tra il clan e i politici locali

L’operazione è condotta dai finanzieri del comando provinciale di Bari e del servizio centrale Givo di Roma sulla base di un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Dda di Bari. Secondo le accuse, sarebbe stato stretto un accordo tra esponenti del clan Parisi e politici locali candidati alle comunali di Modugno del 2020.

Ci sarebbero stati anche diversi episodi estorsivi da parte di un imprenditore del foggiano ai danni di imprenditori agricoli, sfruttando la caratura criminale di uno dei medesimi esponenti del clan. In particolare, secondo l’accusa, un candidato al consiglio comunale, poi eletto, avrebbe acquistato voti da esponenti dei Parisi in cambio di denaro e della disponibilità a soddisfare le esigenze del gruppo mafioso.