Stesa tra i Baretti, Muscariello resta in carcere

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Nessuno sconto per Giuseppe Muscariello. Il giovane del Rione Sanità deve restare in carcere. Questo quanto stabilito dal tribunale del Riesame per il 19enne ritenuto l’esecutore materiale della stesa avvenuta lo scorso 25 luglio e che ha portato al ferimento di un barista. Il tribunale della libertà, presidente Campoli, ha deciso dunque che il giovane debba restare in carcere, decisione che arriva a pochi giorni dall’arresto del presunto complice di Muscariello, il 20enne Vincenzo Rubino.

A carico del nuovo indagato ci sono le dichiarazioni dell’autore degli spari (“sapeva che ero armato, tant’è che gli dissi di stare attento alle guardie visto che lui guidava”) e le immagini della videosorveglianza della zona. Secondo l’accusa Vincenzo Rubino e Giuseppe Muscariello, assistito dall’avvocato Carla Maruzzelli, erano insieme quella notte. Rubino guidava lo scooter SH, nella ricostruzione, su cui viaggiava da passeggero l’amico, il quale per guadagnarsi la fuga dopo un litigio in un altro locale di via San Sebastiano fece fuoco per intimidire gli inseguitori appartenenti ad un gruppo del Cavone di piazza Dante.

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