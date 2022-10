Scarse condizioni igieniche e prodotti di dubbia provenienza: chiusi un ristorante e una pasticceria

Un ristorante chiuso e una pasticceria con oltre 20 chili di prodotti dolciari sequestrati, con multe complessive di oltre mezzo milione di euro.

Questo il bilancio di alcune operazioni svolte dai carabinieri del Nas di Salerno, che operato anche tra le province di Avellino e Benevento. I controlli si sono svolti negli ultimi giorni, ed hanno riguardato diversi esercizi commerciali e locali di ristorazione delle tre province sannita, irpina e salernitana.

Scarse condizioni igienico sanitarie: chiuso in ristorante nel centro di Salerno

Proprio a Salerno, in pieno centro, un noto ristorante della zona è stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie. Nel dettaglio, i carabinieri del Nas e il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno hanno riscontrato sporcizia ovunque, perfino nei sistemi di areazione e negli arredi interni, oltre che agli stessi locali dove venivano cucinate le portate per i clienti. La scarsa igiene dell’intera struttura ha fatto scattare i sigilli per il ristorante, che dunque è stato chiuso dai militari dell’Arma al termine dei controlli.

Prodotti di dubbia provenienza, a Benevento chiude nota pasticceria

In provincia di Benevento, invece, sequestrati oltre venti chili di prodotti dolciari in una pasticceria: erano tutti privi di tracciabilità, requisito obbligatorio per i prodotti alimentari in vendita, visto che contribuisce a garantire la sicurezza dei consumatori. Multato per 1.500 euro il titolare della pasticceria. Altri cinque titolari di esercizi commerciali sono invece stati diffidati a causa di gravi carenze strutturali e organizzative all’interno dei propri locali. Complessivamente, le multe dei carabinieri tra Salerno e Benevento ammontato a oltre 500mila euro. (Fanpage)