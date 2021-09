Brutto incidente sulla Circumvallazione nei pressi del bar Élite a Villaricca, in seguito allo scontro tra due auto ci sono stati feriti. Sul posto i carabinieri per i rilievi e l’ambulanza per soccorrere le persone coinvolte nello schianto. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto si è creata un grande caos.

