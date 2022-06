Cadavere in un sacco ritrovato in provincia di Napoli, primo identikit

Oggi è stato scoperto in un fondo agricolo il cadavere di un uomo chiuso all’interno di un sacco di plastica in via Molino a Scisciano. Il corpo esanime è in parziale stato di decomposizione. Sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo ed a comprendere la matrice dell’evento. Il pm di turno della Procura di Nola giunto a Scisciano per condurre le prime indagini.

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo bianco di mezza età. Secondo il medico legale pare che non ci siano segni di lesione: comunque per il cadavere occultato nel sacco bisognerà attendere l’autopsia. Il soggetto è caucasico.

LA FOTO DEL CADAVERE OCCULTATO NEL SACCO

SEGUONO AGGIORNAMENTI