Scontro pullman-scuolabus, il napoletano Biagio muore dopo l’incidente

Tragico incidente questa mattina a Cittadella, provincia di Padova. Un autista di scuolabus, Biagio Mugione, 63 anni originario della Provincia di Napoli, è stato colto da un malore ed è morto alla guida. Il mezzo, ormai fuori controllo, ha sbandato e invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro un pullman.

A riportarlo, Il Gazzettino.

La vittima era originaria di Napoli

Biagio, dopo aver lasciato i bimbi a scuola questa mattina, ha ripreso a guidare.

Mentre percorreva Via Ca’ Moro a Cittadella, all’altezza del civico 29, si è sentito male. Ha invaso la corsia opposta proprio mentre arrivava un pullman, a bordo del quale c’erano due persone. Il conducente del mezzo ha suonato per allertare l’autista dello scuolabus che, invece, ha impattato frontalmente.

La strada è stata subito bloccata e immediati sono scattati i soccorsi, ma purtroppo per il 63enne non c’era già più nulla da fare. Biagio Mugione era della provincia di Napoli, era sposato e aveva due figli. La sua ditta di Caivano aveva vinto l’appalto per il trasporto scolastico a Cittadella.