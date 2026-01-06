Scoperto arsenale a Sant’Antonio Abate: armi nascoste in uno zaino

PUBBLICITÀ

Non è la prima volta che accade: il mercato nero delle armi si evolve, si adatta, si reinventa. Nel recente passato sono stati sequestrati oggetti camuffati – penne-pistola, finti portachiavi pronti a sparare, dispositivi occultati in strumenti di uso quotidiano – ma il punto resta sempre lo stesso: per la criminalità organizzata la potenza di fuoco è anche uno strumento di intimidazione, visibile, concreto. Se le armi non si trovano, si costruiscono.

È in questo contesto che si inserisce il sequestro effettuato a Sant’Antonio Abate dai Carabinieri della locale stazione. In un terreno di via Nocerelle, all’altezza del civico 72, i militari hanno rinvenuto uno zaino. All’interno, un vero e proprio arsenale: cinque pistole prive di matricola, modificate e perfettamente funzionanti. Armi che, di fatto, “non esistono” nei registri ufficiali, ma che possono essere recuperate sul web e trasformate da mani esperte in strumenti pronti a sparare.

Accanto alle pistole, un ingente quantitativo di munizioni e caricatori: otto caricatori e ben 273 proiettili di vario calibro, alcuni dei quali anche da guerra. Un corredo che, secondo gli inquirenti, rappresenta il braccio armato di una criminalità capace di mutare pelle, ma sempre consapevole dell’importanza strategica del possesso di armi.

Le pistole sequestrate saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o in altri episodi criminali. Le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire ai responsabili e ricostruire la filiera di produzione e distribuzione di queste “armi fantasma”. L’allerta resta alta.

Il dettaglio del sequestro

Totale pistole: 5

Pistole semiautomatiche

Beretta Mod. 92

• Calibro: .380

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 6 proiettili cal. .380 Beretta Mod. 92

• Calibro: .32 Auto / 7,65

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 8 proiettili cal. .32 Auto, 1 proiettile cal. 7,65 Beretta Mod. 85 Auto

• Calibro: 8 mm K (Italy)

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 5 proiettili cal. 7,65, 1 proiettile cal. .32 Auto CBC Bruni Mod. P4

• Calibro: 9 mm K (Made in Italy)

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 3 proiettili cal. .32 Auto, 2 proiettili cal. 7,65 Bruni Mod. 315 Auto

• Calibro: 8 mm K (Made in Italy)

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 6 proiettili cal. 6,35

Totale caricatori: 8

Caricatore tipo EKOL ASI / Magnum / Compact / Jackal

• Capacità: 30 colpi

• Contenuto: 13 proiettili cal. .380 Caricatore tipo EKOL ASI / Magnum / Compact / Jackal

• Capacità: 30 colpi

• Contenuto: 12 proiettili cal. .380, 2 proiettili cal. 9 corto, 1 proiettile marcato 9 mm K Altri caricatori

• 6 caricatori associati alle pistole sopra elencate

Munizionamento

Totale proiettili: 273

In busta di plastica trasparente

• 46 proiettili:

– 43 cal. .380 Auto

– 1 cal. 9 mm BR C

– 1 cal. .38 Special

– 1 cal. 7,65 In busta di plastica trasparente

• 69 proiettili:

– 65 cal. .380 Auto

– 4 cal. 9 mm In valigetta per pistola

• 7 proiettili:

– 6 cal. 6,35

– 1 cal. .32 Auto CBC Altro munizionamento

• 91 proiettili:

– 37 cal. 7,65

– 15 cal. .380 Auto

– 34 cal. .32 Auto

– 5 cal. 7,65 Browningil